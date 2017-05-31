Судебные исполнители недовольны намерением минюста публиковать их доходы

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих не поддерживает намерение Министерства юстиции публиковать информацию о доходах судебных исполнителей и нотариусов.

По оценке палаты, публикация доходов судебных исполнителей, предусмотренная планируемым Министерством юстиции законопроектом, нарушит неприкосновенность их частной жизни. Недовольны планами минюста и нотариусы, которые обратились к канцлеру права за получением оценки намерению министерства разработать соответствующий законопроект.

Необходимость публикации информации о доходах министерство обосновывает растущим общественным интересом к размеру доходов судебных исполнителей, что не является достаточным основанием для принятия законодательного акта, говорится в заявлении палаты, распространенном в среду, 31 мая.

"Изменение, предусмотренное в намерении о разработке законопроекта, не является целесообразным и обоснованным, потому что из него не ясно, какую проблему пытаются решить", - говорится в заявлении.

По оценке палаты, главной проблемой в настоящее время являются трудности со взысканием сумм с должников по направляемым судебным исполнителям делам. "Палата всячески поддержала бы такие поправки в законе, которые позволили бы максимально защитить интересы кредиторов и повысить долю дел, по которым удается осуществить взыскание", - отмечается в заявлении. При этом публикация доходов судебных исполнителей никак не помогает реализации этой цели.

По поводу аргумента минюста о том, что людям неизвестен фактический размер дохода судебных исполнителей, палата отмечает, что размер платы судебному исполнителю регулируется Законом о судебных исполнителях, поэтому все желающие могут свободно ознакомиться с основаниями, на которых формируется эта плата.