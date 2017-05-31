Жители Палдиски проголосовали против объединения с соседними волостями

75% жителей Палдиски, принявших участие в референдуме по административной реформе, выступили против объединения с соседними самоуправлениями в волость Ляэне-Харью, хотя в опросе приняли участие лишь 6% от общего числа людей, имевших право голоса.

Объединение городов Палдиски и Кейла с волостями Кейла, Падизе и Вазалемма в волость Ляэне-Харью поддержал 41 человек, против выступили 162, сообщила в среду, 31 мая, управа Харьюского уезда.

Право принять участие в опросе, который был проведен 27-28 мая, имели 3218 жителей Палдиски, поэтому явка составила лишь 6,3%.

Опрос был проведен старейшиной Харьюского уезда Юлле Раясалу, потому что городские власти не сделали этого к установленному сроку. Раясалу утвердила результаты консультативного референдума и передаст их Министерству финансов.

За последние полгода в Палдиски уже было проведено три референдума по административной реформе. В ноябре прошлого года 71% респондентов проголосовали против добровольного объединения Палдиски с волостями Кейла, Вазалемма, Падизе и Ныва, а в начале мая 51% выступили против объединения с волостью Падизе. Явка в обоих случаях также была минимальной.

Все самоуправления, получившие от правительства предложение о принудительном объединении, должны были провести опросы местного населения к 15 мая. Если такой опрос не состоялся, то обязанность его провести после этого переходила к уездному старейшине.

Жители Кейла в апреле также выступили решительно против объединения с соседними самоуправлениями: предложенный вариант слияния поддержали всего 3% участников опроса при явке 46%.