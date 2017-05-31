Сарапуу отозвали и из совета столичных рынков

На своем заседании в среду, 31 мая, горуправа Таллинна приняла отдельное распоряжение, согласно которому бывший вице-мэр Арво Сарапуу был отозван из совета муниципального учреждения "Таллиннские рынки", оперирующего столичными рынками.

Как следует из проекта распоряжения горуправы, в совете учреждения "Таллиннские рынки" Арво Сарапуу заменила вице-мэр столицы Эха Вырк.

Ранее портал rus.err.ee писал, что Сарапуу был отозван из совета муниципальных компаний Tallinna Soojus, Tallinna Tööstuspargid и Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

Из распоряжения горуправы следует, что с 1 июня в совете Tallinna Soojus Арво Сарапуу заменит вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, в совете Tallinna Tööstuspargid – вице-мэр Эха Вырк, а в совете Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus – вице-мэр Калле Кландорф.

Пост вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу покинул 26 мая. Днем ранее он был задержан сотрудниками КаПо в качестве подозреваемого по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице.