В Лухамаа задержали контрабандистов из Беларуси

Вечером, 30 мая, на погранпункте Лухамаа был задержан фургон Mercedes-Benz с контрабандными сигаретами. Водитель фургона, гражданин Республики Беларусь, был задержан.

По данным Лыунаской префектуры, фургон Mercedes-Benz 310D прибыл на пункт пропуска Лухамаа 30 мая около семи часов вечера. Фургоном управлял 37-летний гражданин Беларуси, с ним в автомобиле находился 29-летний мужчина, его соотечественник.

При проверке фургона таможенники нашли в нем 7266 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Водитель фургона был задержан. Налогово-таможенный департамент Эстонии начал уголовное расследование.