В четверг Лаагна теэ закроют для движения: школьники будут сажать цветы

В Международный день защиты детей, 1 июня, пройдет детско-юношеский праздник цветов, в ходе которого на разделительной полосе улицы Лаагна школьники украсят 38 клумб. С 10 до 14 часов улица будет закрыта для движения транспорта, за исключением общественного.

В 2016 году праздник цветов прошёл в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе. Разделительная полоса от улицы Кягу до Эхитаяте теэ превратилась в сад. В этом году настал черед разделительной полосы на Лаагна теэ. Школьники высадят вдоль "ласнамяэской канавы" цветы на клумбах общей площадью около 4150 м2.

"Канаву" украсят 3500 роз

В празднике примут участие около 800 человек, большая часть из которых – учащиеся 13 образовательных учреждений районов Ласнамяэ и Кесклинна. Им на помощь придут добровольцы из городских учреждений. Клумбы на Лаагна появятся на 11 участках между виадуками. Высажены будут почти 3500 роз и более 15 000 цветов других видов. К осени их сменят гиацинты, крокусы и нарциссы. Будут посажены также четыре рябины.

С 10:00 до 14:00 водителей просят избегать движения по Лаагна теэ

Дорожное движение (за исключением общественного транспорта) будет перекрыто на протяжении всей Лаагна теэ от перекрестка Гонсиори до перекрестка Кярбери с 10:00 до 14:00. Движение автобусов будет осуществляться со скоростью 30 км/час, для этого в обоих направлениях будет выделена одна полоса. Для информирования участников дорожного движения будут установлены временные указатели и плакаты. Движение по мостам и внутри кварталов Ласнамяэ будет проходить без ограничений.

Праздник цветов откроют в 10:45 перед мостом Мустакиви со стороны города. Работы по посадке цветов пройдут на Лаагна теэ до 12:30. После работы праздник продолжится в парке Тондилоо, где в 13:00 пройдет награждение участников и завершит мероприятие праздничный концерт, на котором выступит группа Púr Múdd.