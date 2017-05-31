В четверг на Лаагна теэ школьники высадили цветы

В Международный день защиты детей, 1 июня, проходит детско-юношеский праздник цветов, в ходе которого на разделительной полосе улицы Лаагна школьники украсят 38 клумб. С 10 до 14 часов улица закрыта для движения транспорта, за исключением общественного.

В 2016 году праздник цветов прошёл в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе. Разделительная полоса от улицы Кягу до Эхитаяте теэ превратилась в сад. В этом году настал черед разделительной полосы на Лаагна теэ. Школьники высадили вдоль "ласнамяэской канавы" цветы на клумбах общей площадью около 4150 м2.

"Канаву" украсят 3500 роз

В празднике приняли участие около 800 человек, большая часть из которых – учащиеся 13 образовательных учреждений районов Ласнамяэ и Кесклинна. Им на помощь пришли добровольцы из городских учреждений. Клумбы на Лаагна появились на 11 участках между виадуками. Было высажено почти 3500 роз и более 15 000 цветов других видов. К осени их сменят гиацинты, крокусы и нарциссы. Посадили также четыре рябины.

С 10:00 до 14:00 водителей просят избегать движения по Лаагна теэ

С 10:00 до 14:00 перекрыто дорожное движение (за исключением общественного транспорта) на протяжении всей Лаагна теэ от перекрестка Гонсиори до перекрестка Кярбери.

Праздник цветов открылся в 10:45 перед мостом Мустакиви со стороны города. Работы по посадке цветов велись до 12:30.

Далее праздник продолжится в парке Тондилоо, где в 13:00 пройдет награждение участников и завершит мероприятие праздничный концерт, на котором выступит группа Púr Múdd.