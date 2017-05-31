Власти Кохтла-Ярве отказались оплачивать участие юных футболистов в лагере "Валенсии"

Власти Кохтла-Ярве второй год подряд отказались оплачивать участие юных футболистов в футбольном лагере, который в июне проведут йыхвиский "Локомотив" и академия испанской "Валенсии".

С просьбой найти средства для участия в лагере 10 юных игроков из кохтла-ярвеского клуба "Ярве" к мэру города Людмиле Янченко обратился член правления футбольного клуба Марко Кристал.

По его словам, речь идет о футболистах из малообеспеченных семей. Найти 170 евро, чтобы оплатить участие в лагере, их родителям не под силу.

Однако в среду, 31 мая, Людмила Янченко ответила на просьбу Марко Кристала отказом, объяснив это тем, что в городском бюджете нет дополнительных средств на покрытие таких расходов.

Аналогичная ситуация произошла и год назад.

В этом году футбольный лагерь, который проведут тренеры из "Валенсии", состоится с 5 по 9 июня на спортивной базе в поселке Вока. В нем примут участие 85 юных футболистов.

Главным призом детского футбольного лагеря станет поездка в юношескую академию испанской "Валенсии", которой удостоятся двое лучших юных футболистов.