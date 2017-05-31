Эксперты: экономика растет выше своего потенциала, есть опасность перегрева

По мнению экономического аналитика и депутата Рийгикогу от Партии реформ Марис Лаури и экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, ускорение роста экономики Эстонии в первом квартале до 4,4% превышает долгосрочный потенциал, в связи с чем есть реальный риск перегрева экономики. Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсут с этим не согласен.

Каспар Оя отметил в интервью новостному порталу ERR, что быстрый рост экономики в первом квартале происходил во многих секторах, как по экспорту, так и по импорту. "Из цифр по экспорту виден довольно большой рост промышленности. Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности выросла за год на целых 9%, и это отражается и в экспорте. Из цифр по внутреннему спросу бросается в глаза строительный сектор, где добавленная стоимость увеличилась на 23%. По-видимому, с этим связано и восстановление инвестиций", - сказал он.

Оя добавил, что третьим фактором является восстановление сланцевого сектора, которое было заметно и в прошлые кварталы, но на годовом росте это сказывается и в первом квартале текущего года.

По мнению аналитика, такие темпы роста, по всей вероятности, превосходят долгосрочный потенциал эстонской экономики, которая сейчас растет выше своих возможностей.

"Это видно из опросов компаний. Если посмотреть, к примеру, опросы промышленных предприятий, то там именно в последние кварталы быстро увеличивался уровень задействования производственных мощностей. Это означает, что с имеющимися мощностями больше не удастся значительно наращивать производство. Второй момент, изменившийся в последние кварталы, это оценка предпринимателями дефицита рабочей силы. Она также указывает на то, что экономика скорее действует выше своего потенциала", - считает экономист Банка Эстонии.

Дополнительное стимулирование создает риск перегрева

Оя добавил, что развитие экономики выше своего потенциала может показаться неожиданным, но нужно учитывать, что в последние годы значительно сократились инвестиции, особенно если посмотреть их удельный вес в обороте предприятий. Это означает, что производственный потенциал в экономике рос довольно медленно и перегрев в таких условиях может легко возникнуть.

"Это означает, что если добавить экономике стимулирующих мер, то это может вызвать перегрев. Этот риск совершенно реальный", - пояснил экономист.

Такого же мнения придерживается и реформистка Марис Лаури, написавшая в своем блоге, что данные об экономическом росте за первый квартал поддерживают мнение критиков правительства о том, что экономика Эстонии достигла своего потенциального уровня и, может быть, даже превысила его.

"Поэтому планирование дефицитного бюджета — абсолютно безответственная деятельность. Европейская комиссия предупредила, что структурный дефицит (бюджета) Эстонии может достичь 1% ВВП, но с учетом свежих данных по экономическому росту этот дефицит может оказаться заметно выше", - считает Лаури.

По ее мнению, экономика сейчас не нуждается в дополнительном государственном стимулировании, которое даже может оказаться опасным. Лаури считает, что в следующих кварталах продолжится та же тенденция. "Рост занятости может замедлиться или даже остановиться, рост зарплат замедлится, но при этом усилится рост цен, из-за чего рост потребления останется скромным. Но рост продолжится", - сказала она.

Комментируя дальнейшие перспективы, Каспар Оя также отметил, что рост промышленности во втором квартале несколько замедлился, но по-прежнему остается быстрым и не показывает признаков спада, а в строительном секторе рост продолжает ускоряться. "Этого можно было ожидать с учетом того, что инвестиции у нас были очень низкие, а сейчас происходит их восстановление", - пояснил он.

Витсур не видит риска перегрева экономики

Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсур назвал экономический рост превосходным, указав на два обстоятельства. Во-первых, эстонская экономика и компании были готовы к восстановлению мировой и, в первую очередь, европейской экономики, сразу воспользовавшись представившейся возможностью.

"Вторая причина в том, что первый квартал прошлого года был плохим для обрабатывающей промышленности, особенно для зависящих от внешнего спроса экспортеров, потому что вывоз товаров в прошлом году в первом квартале снизился. Поскольку экспорт играет большую роль в формировании ВВП, то очевидно, что если экспорт в этом году был хорошим, а в прошлом — плохой, то результат относительно лучше", - сказал он.

По мнению Витсура, риск перегрева экономики в настоящее время невелик. "Если посмотреть на результаты за первый квартал, то добавленная стоимость и издержки на рабочую силу росли одинаковым темпом, так что сейчас нет ощущения, что конкурентоспособность снижается. И инфляция ведь у нас, на самом деле, сконцентрирована в конкретных секторах — алкоголь, табак, в какой-то мере топливо. На первом этапе особого риска я здесь не вижу", - пояснил он.

По мнению экономиста, мы сейчас очень далеко от сценария, подобному краху 2007 года. "Здесь вообще нет параллелей. Здоровый экономический рост, если сейчас убрать плохую внешнюю среду прошлого года, находится где-то в графике нормального, устойчивого 3%-ного роста. Я не вижу, что в данный момент ему что-то серьезное угрожает, говоря об экономических условиях. Неэкономические условия непредсказуемы, о них я ничего не могу сказать", - сказал Витсут.

Дополнительные доходы для бюджета

Витсут также отметил, что экономический рост положительно скажется на доходах бюджета, потому что рост экспорта и обрабатывающей промышленности приведет к увеличению налоговых поступлений.

"Поскольку оздоровление экономики сопровождается и ростом розничной торговли, то поступления налога с оборота должны быть хорошими. Так что сейчас, несомненно, доминируют позитивные новости", - добавил Витсур.

Между тем экономист Банка Эстонии Каспар Оя указывает на то, что позитивная конъюнктура благоприятна для бюджета, но ее воздействие на государственные доходы может оказаться меньше, чем кажется. Он пояснил, что налоги в Эстонии в основном собираются с рабочей силы и потребления, при этом рост потребления замедлился, а рост доходов рабочей силы меньше темпов экономического роста. "Налоговая нагрузка на экспорт и инвестиции, которые сейчас быстро растут, менее велика", - пояснил Оя.

В среду Департамент статистики сообщил, что ВВП Эстонии в первом квартале текущего года увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти вдвое опережая прогнозы темпов роста на текущий год. Таких быстрых темпов роста экономики в Эстонии не было с 2012 года.