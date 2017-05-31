Эстония надеется в течение лета договориться с Италией об интервьюировании беженцев ({{commentsTotal}})
В отличие от Литвы Эстония еще не достигла договоренности с Италией о том, чтобы интервьюировать беженцев на ее территории и выполнять европейскую миграционную программу.
"Переговоры с Италией по-прежнему идут, конкретной договоренности Эстония пока не достигла. Сейчас идет активное общение на уровне чиновников, следующие встречи запланированы в июне", – сказали порталу ERR Uudised в Министерстве внутренних дел.
Надеемся достичь договоренности в течение лета, уточнили в ведомстве.
Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас сказал во вторник, что его итальянский коллега Марко Миннити согласился разрешить литовским чиновникам опрашивать беженцев в Италии.
"Целью встречи было убедить итальянские власти разрешить нашим чиновникам опрашивать мигрантов. До сих пор Италия этого не разрешала, указывая на то, что мы должны доверять информации, собранной итальянскими чиновниками", – сказал Мисюнас.
Европейская комиссия в середине мая призвала Эстонию найти решение, которое позволило бы принимать в рамках миграционной программы ЕС беженцев из третьих стран, прибывших в Италию. Пока Эстония не приняла ни одного мигранта из Италии, поскольку итальянские законы не позволяют дополнительно интервьюировать беженцев, а Эстония проводит интервью прежде, чем предоставить статус беженца и принять их.
Редактор: Ирина Киреева