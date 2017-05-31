Интерактивная карта: летние фестивали в Ида-Вирумаа

В первом квартале 2017 года внутренний валовой продукт (ВВП) Эстонии увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти вдвое опережая прогнозы на текущий год. Таких быстрых темпов роста экономики в Эстонии не было с 2012 года.