Интерактивная карта: летние фестивали в Ида-Вирумаа ({{commentsTotal}})
Портал rus.err.ee составил интерактивную карту с обзором главных культурных событий этого лета в Ида-Вирумаа. Многодневный музыкальный фестиваль "Музыка семи городов", традиционный слет байкеров в Нарвском замке, "Нарвский энергетический забег" для любителей активного отдыха и даже гонки на "мыльницах" — все это и многое другое найдете в нашей подборке мероприятий восточного региона Эстонии.
Для более удобного просмотра карту можно открыть во весь экран здесь.
Редактор: Артур Тооман, Дина Малова