Житель Финляндии передал ЮНИСЕФ шесть миллионов евро

Финн пожертвовал действующей под эгидой ООН благотворительной организации ЮНИСЕФ шесть миллионов евро. Это самое крупное пожертвование от частного лица за всю историю организации. Финн, пожелавший остаться неизвестным, объяснил свой поступок тем, что увидел в интернете фотографии из Сирии, на которых из-под обломков извлекали детей.

"Было несколько более крупных пожертвований от отдельных организаций, однако в качестве пожертвования от частного лица эта самая большая сумма за всю историю", - сообщила глава пресс-службы ЮНИСЕФ Кирси Хару.

По словам Кирси Хару, пожертвование было сделано в прошлом году. Из общей суммы два миллиона пойдут на кризисную помощь Сирии, миллион евро – на экстренную помощь во всем мире, полтора миллиона на проекты, связанные с защитой детей во Въетнаме и полтора миллиона на соответствующие проекты в Боливии. Половина из пожертвованных 6 миллионов уже была потрачена в прошлом году, и вторая половина будет расходоваться на проекты этого года, передает YLE.

"Я жертвую эти деньги также на помощь нуждающимся в Финляндии, потому что и здесь есть те, кому это необходимо, однако чаще всего те, кто острее всех нуждаются в нашей поддержке, живут в других странах", - сообщил на интернет-страницах ЮНИСЕФ анонимный благотворитель.

Неизвестный филантроп заявил на страницах ЮНИСЕФ о своей надежде на то, что его пример подвигнет и других людей на то, чтобы сделать пожертвование.

ЮНИСЕФ - благотворительная организация при ООН, занимающася оказанием помощи детям в различных странах мира.