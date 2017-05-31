При взрыве в Кабуле погиб один сотрудник Би-би-си, четверо получили ранения

При взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля у немецкого посольства в центре Кабула погиб один и пострадали четверо сотрудников афганской службы британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

Об этом говорится в сообщении, которое Би-би-си распространила в среду, 31 мая.

Погибшим является водитель-афганец, проработавший на Би-би-си свыше четырех лет. Четверг его коллег получили ранения. По предварительной информации, их жизнь вне опасности.

Как сообщалось ранее, мощный взрыв прогремел в среду в дипломатическом квартале Кабула. Начиненный взрывчаткой автомобиль находился возле немецкого посольства на площади Занбак.

На настоящий момент министерство здравоохранения республики подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали, передает ТАСС.

Большинство жертв взрыва — мирные жители. Как утверждают медики, число жертв может вырасти, пострадавшие доставлены в больницы города, многие в тяжелом состоянии, среди них есть женщины и дети.

Взрыв в утренний час пик был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров. Среди пострадавших есть сотрудники немецкой дипмиссии, один из афганских охранников посольства погиб. Двое сотрудников японского посольства получили небольшие травмы, здание французского посольства пострадало, однако все сотрудники остались целы. Кроме того, погиб журналист афганского новостного агентства Tolo.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС.