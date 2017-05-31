В мае резко выросла заболеваемость гриппом

Несмотря на то, что официально сезон гриппа уже закончился, в течение последних недель мая резко выросла заболеваемость гриппом, четыре человека скончались.

Госпитализация в связи с гриппом в течение последних недель мая потребовалась 30 пациентам, смерть еще четырех пациентов была обусловлена гриппом, сообщили в Департаменте здоровья. С начала сезона были госпитализированы 1437 пациентов, 72% пациентов были трудоспособного возраста и старше. Интенсивная терапия потребовалась в этом сезоне 112 пациентам, 47 человек скончались.

Рост заболеваемости в мае был вызван вирусом гриппа B, сам по себе он характеризуется низким потенциалом распространения, среди населения он практически больше не циркулирует, однако благоприятной для его распространения средой являются закрытые коллективы, этим объясняются вспышки заболеваемости в больницах и домах по уходу.

Официально сезон ОРЗ закончился на 20-й неделе года.