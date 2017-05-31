Движение по улице Теллискиви в Таллинне перекрыто до полуночи из-за аварии водопровода ({{commentsTotal}})
Из-за аварии водопровода в среду было перекрыто движение транспорта на улице Теллискиви в Таллинне в районе железнодорожного переезда.
Движение перекрыто у дома номер 56 на улице Теллискиви, сообщила компания Tallinna Vesi.
Предприятие просит избегать движения в районе железнодорожного переезда на улице Теллискиви и выбирать альтернативные маршруты.
Движение по дороге планируется возобновить в среду к полуночи.
Редактор: Андрей Крашевский