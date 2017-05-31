Еврокомиссия предложила создать министерство финансов еврозоны

Создание Министерства финансов или казначейства зоны евро к 2025 году позволит значительно повысить эффективность финансового и экономического управления сообществом, считают в Европейской комиссии.

Об этом заявил в среду еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, представляя предложения комиссии по развитию европейского экономического и валютного союза до 2025 года, передает ТАСС.

"Создание Министерства финансов или казначейства зоны евро к 2025 году позволит значительно повысить эффективность финансового и экономического управления сообществом", - сказал Московиси.