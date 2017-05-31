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Прокурор потребовал приговорить экс-директоров PERH к условным срокам ({{commentsTotal}})

Тынис Аллик и Марко Кильк.
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Фото: Тынис Аллик и Марко Кильк. Автор: Сийм Лыви, ERR
Эстония
Эстония

В среду, 31 мая, госпрокурор Стевен-Христо Эвестус в Харьюском уездном суде потребовал приговорить бывшего главу Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика и директора отдела инфотехнологий PERH Марко Килька к условным срокам.

По мнению Эвестуса, Аллику нужно дать два года условно с трехлетним испытательным сроком, а Кильку - год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в два года и шесть месяцев, передает новостной портал ERR.

Также Эвестус потребовал для Аллика в качестве дополнительного наказания трехлетний запрет на занятие руководящих должностей. Для Килька этот запрет, по оценке Эвестуса, должен быть на год меньше.

Адвокат Маргус Курм же считает, что Аллика и Килька нужно оправдать по всем пунктам обвинения.

Дело ИТ-фирмы Helmes

На судебном заседании 9 мая прокуратура сообщила, что начала уголовное расследование для проверки возможной неоднократной дачи взятки со стороны ИТ-фирмы Helmes в рамках дела о коррупции в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH).

Эвестус уточнил, что расследование начато в отношении Helmes как юридического лица, а также представителя фирмы Андреса Кукка. Расследованием занимается бюро преступлений коррупционной направленности Центральной криминальной полиции.

Прокурор заявил в зале суда со ссылкой на показания подсудимых, что поездки для отдыха, которые, по их утверждению, Helmes AS оплачивало в обмен на оказанные ими фирме услуги, были согласованы с представителем Helmes Андресом Кукком, в связи с чем прокуратура и начала уголовное расследование.

Андрес Кукк подозревается в неоднократной даче взятки, которая с 2015 года квалифицируется как вознаграждение должностному лицу за злоупотребление служебным положением, совершенное не менее двух раз. Helmes подозревается в совершении того же самого преступления в качестве юридического лица.

Дело Helmes и Кукка не подлежит разрешению в рамках дела против бывшего главы PERH Тыниса Аллика и главы ИТ-отдела больницы Марко Килька.

На судебном заседании Эвестус также сообщил о том, что прокуратура вносит изменения в обвинение, предъявленное бывшим руководителям PERH. В измененном обвинении эпизоды, которые ранее квалифицировались как мошенничество, были переквалифицированы в получение взятки со стороны группы лиц.

Дело о коррупции в PERH

Бывший председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Тынис Аллик обвиняется в неоднократном получении взяток, за которые он в течение многих лет гарантировал предоставление питания для больницы со стороны обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы Dussmann Eesti. Медицинское учреждение неоднократно в рамках тендера заключало договоры с обвиняемой фирмой. За это глава PERH неоднократно посещал за счет этой фирмы фестиваль Oktoberfest в Германии. В прокуратуре подтвердили, что по данным следствия эти поездки были развлекательными, а не служебными.

В получении взяток обвиняется и руководитель отдела питания больницы Ану Вяхи, которая, по версии прокуратуры, обеспечивала победу Dussmann Eesti в конкурсах госзакупки на предоставление услуг.

Дело против Вяхи, Dussmann Eesti и ее директора Анеллы Стиммер было выделено в отдельное производство. 25 апреля Харьюский уездный суд завершил его рассмотрение и назначил обвиняемым штрафы в размере от 1000 до 5000 евро.

По другому эпизоду дела Аллик и глава отдела инфотехнологий Марко Кильк также обвиняются в том, что они за счет фирмы Helmes ездили в зарубежные командировки, а также в отпуск вместе с членами семьи. В ходе следствия Helmes, которая в течение длительного времени разрабатывала ИТ-решения для больницы, заявила о понесенном убытке в размере свыше 10 000 евро, потому что Аллик и Кильк якобы давали ложные данные о своих поездках, а четыре такие поездки никак не были связаны с работой или поддержанием отношений с клиентами.

Аллик и Кильк отрицают свою вину.

Редактор: Виктор Сольц

perhтынис алликстевен-христо эвестусмарко кильк


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