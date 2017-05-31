ФОТО: Эдгар Сависаар отпраздновал свой день рождения в Юлемисте сити ({{commentsTotal}})
В среду, 31 мая, бывший председатель Центристской партии, отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, отметил свой 67-й день рождения. На праздник были приглашены все желающие.
Среди тех, кто пришел поздравить политика, были в том числе исполняющий обязанности столичного градоначальника Таави Аас, старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, депутаты Рийгикогу Ольга Иванова, Оудекки Лооне и Хеймар Ленк, актер и заместитель директора Центра русской культуры Эдуард Томан, культуролог, преподаватель Таллиннского университета Линнар Приймяги и многие другие.
Сависаар принимал гостей в центре Fysioart, расположенном на территории "Юлемисте-сити".
Редактор: Сергей Михайлов