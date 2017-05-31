Назван состав сборной Эстонии по футболу на игры с Бельгией и Латвией

В среду, 31 мая, наставник сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм объявил фамилии игроков, которые вызваны в главную команду страны для подготовки к отборочному матчу чемпионата мира против Бельгии и товарищеской встречи с Латвией.

В список главного тренера вошли 25 игроков. В числе вызванных оказались два дебютанта - вратарь "Флоры" Майт Тоом и его одноклубник, центральный защитник Мадис Вихманн.

В остальном Рейм сделал ставку на проверенную гвардию. Вызов в национальную команду получили все ее лидеры во главе с капитаном Рагнаром Клаваном, ключевым полузащитником Константином Васильевым и нападающим Сергеем Зеневым.

При этом вновь не получил вызов в сборную ни один из игроков таллиннской "Левадии".

Отборочный матч Эстония-Бельгия пройдет в Таллинне 9 июня, а 12 июня в Риге эстонская дружина проведет товарищескую игру против Латвии.

Состав сборной Эстонии:

Вратари:

Марко Меэритс (26.04.1992) - "Вааса" (Финляндия)

Михкель Аксалу (07.11.1984) – "Сейнайоен" (Финляндия)

Майт Тоом (07.05.1990) – "Флора"

Защитники:

Карл Мёэл (04.03.1992) - "Нымме Калью"

Кен Калласте (31.08.1988) – "Корона" (Польша)

Никита Баранов (19.08.1992) – "Кристиансунд" (Норвегия)

Энар Яэгер (18.11.1984) – "Волеренга" (Норвегия)

Мадис Вихманн (05.10.1995) - "Флора"

Рагнар Клаван (30.10.1985) - "Ливерпуль" (Англия)

Артур Пикк (05.03.1993) – БАТЭ (Белоруссия)

Тайо Тенисте (31.01.1988) – "Согндал" (Норвегия)

Полузащитники и нападающие:

Янар Тоомет (10.08.1989) – "Нымме Калью"

Александр Дмитриев (18.02.1982) – "Инфонет"

Дмитрий Круглов (24.05.1984) - "Инфонет"

Брент Леписту (26.03.1993) – "Флора"

Сергей Мошников (07.01.1988) – "Минск" (Белоруссия)

Карол Метс (16.05.1993) – "Викинг" (Норвегия)

Сийм Лутс (12.03.1989) - "Богемианс" (Чехия)

Атс Пурье (03.08.1985) – "КуПС" (Финляндия)

Сергей Зенев (20.04.1989) – без клуба

Константин Васильев (16.08.1984) – "Ягеллония" (Польша)

Хенрик Оямаа (20.05.1991) – "Данди" (Шотландия)

Хенри Аниер (17.12.1990) – "Инвернесс" (Шотландия)

Маттиас Кяйт (29.06.1998) - "Фулхэм" (Англия)