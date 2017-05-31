Российский суд обязал Навального удалить фильм про Медведева

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный миллиардером Алишером Усмановым к оппозиционеру Алексею Навальному.

Суд обязал Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть и удалить высказывания из нескольких публикаций на различных ресурсах, в том числе содержавшиеся в фильме "Он вам не Димон" о премьер-министре России Дмитрие Медведеве, передает Русская служба "Би-би-си".

"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчиков опубликовать опровержение", - постановила судья Марина Васина по итогам рассмотрения иска.

"Обязать Навального Алексея Анатольевича и Фонд борьбы с коррупцией удалить из сети интернет указанную информацию и видеоролики в течении десяти дней с момента вступления решения в законную силу", - сказано в решении суда.

Судебный процесс занял два дня. Накануне судья отклонила все 23 ходатайства, поданные защитой Навального, в том числе о приглашении в суд Медведева.

Оппозиционер вскоре после оглашения решения суда заявил, что не станет удалять фильм "Он вам не Димон, который набрал уже более 20 млн просмотров в YouTube.

Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью. — Alexey Navalny (@navalny) 31 мая 2017 г.

История тяжбы

Поводом для иска послужили обвинения Навального, согласно которым Усманов якобы дал завуалированную взятку Медведеву. Политик утверждал, что бизнесмен безвозмездно передал участок земли с домом в посёлке Знаменка стоиомстью около 5 млрд руб. фонду "Соцгоспроект".

Навальный объяснял, что считает это завуалированной взяткой Медведеву, так как в руководстве фонда два бывших однокурсника премьер-министра. Усманов в ответ заявлял, что безвозмездная передача была частью многоступенчатой сделки по приобретению другого участка земли.

Одновременно с рассмотрением иска Усманов и Навальный обменялись видеообращениями на YouTube. Усманов назвал Навального лузером и настоящим уголовником. Навальный в ответ предложил Усманову провести публичные дебаты, но миллиардер отказался.