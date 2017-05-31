Китайская железнодорожная компания проявила интерес к Rail Baltic

Государственная железнодорожная компании КНР China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) заинтересована в участии в крупных транспортных проектах Европейского Союза, в том числе, в строительстве трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic.

Об этом в среду, 31 мая, сообщил руководитель регионального отделения китайской компании в странах Балтии Чай Чанфэнь.

"Мы заинтересованы в развитии крупных проектов как с местными партнерами, так и с партнерами на уровне Европейского Союза, в том числе, проекта Rail Baltic. Мы уже ведем переговоры с рядом потенциальных партнеров, но мы открыты для контактов со всеми заинтересованными в сотрудничестве, - сказал Чанфэнь в интервью агентству BNS. - С другой стороны, CRCC является крупной корпорацией, производящей оборудование, используемое в транспортном секторе, поэтому мы ищем и клиентов, и партнеров для развития торговых отношений".

Принявший участие в организованной Торгово-промышленной палатой Эстонии встрече эстонских и китайских предпринимателей и промышленников Чанфэнь сказал, что в Эстонии концерн заинтересован в участии в совместных проектах по развитию железных дорог, шоссейного сообщения, морских портов и проектов генерального строительства, в поиске действующих в этих сферах партнеров.

China Railway Construction Corporation Limited является дочерним предприятием концерна CRCC. В свою очередь, CRCC является в КНР государственным предприятием. Дочерняя фирма CRCC (International) Ltd была учреждена в 2007 году, ее акции котируются на биржах Шанхая и Гонконга с 2008 года.