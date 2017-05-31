Контавейт проиграла Мугурусе во втором круге Roland Garros

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), уступив действующей чемпионке турнира Гарбинье Мугурусе.

В среду, 31 мая, в матче второго раунда занимающая 53-е место в мировом рейтинге 21-летняя Контавейт в трех сетах проиграла пятой ракетке мира, посеянной на турнире под четвертым номером 23-летней испанке Гарбинье Мугурусе.

В первом сете уроженка Таллинна владела инициативой и повела сначала 4:1, а затем 5:2. Однако испанка не собиралась сдаваться, взяла три гейма подряд и довела дело до тай-брейка. В теннисной лотерее удача была на стороне Контавейт - 7:4.

Второй сет получился упорным. Эстонка вела 2:0, но в итоге уступила 4:6. На третий сет у Контавейт уже не хватило сил. Она проиграла 2:6 и завершила выступление на турнире.

Поединок продлился 2 часа и 7 минут.

В конце апреля Контавейт и Мугуруса встречались на турнире в Штутгарте, тогда в трех сетах победила эстонка - 2:6, 7:6 (7:1), 6:1.