Футболист сборной Эстонии Сергей Зенев остался без клуба

Нападающий сборной Эстонии по футболу Сергей Зенев, который последние два сезона выступал за азербайджанскую "Габалу", остался без клуба.

Об этом в среду, 31 мая, 28-летний воспитанник пярнуского футбола рассказал корреспонденту портала rus.err.ee.

"Мой контракт с "Габалой" завершился. Со стороны руководства клуба были разговоры о возможности его продления, но мы не договорились по условиям. Чемпионат Азербайджана завершился 5 мая. На сегодняшний день я нахожусь в Таллинне. Пока тренируюсь с "Флорой", готовлюсь к ближайшим матчам за сборную Эстонии", - объяснил Зенев.

"Никакой конкретики относительно дальнейшего трудоустройства пока нет. Этим вопросом занимается мой агент. Будем рассматривать все варианты", - добавил Сергей Зенев.

В "Габалу" Сергей Зенев перешел в июне 2015 года. До этого он полгода отыграл за московское "Торпедо".

В Эстонии Сергей Зенев в начале своей карьеры выступал за пярнуский Вапрус" и ТФМК, после чего шесть лет защищал цвета украинских "Карпат", а в 2014 году подписал однолетний контракт с английским "Блэкпулом", выступавшим во второй по силе английской лиге. После расторжения соглашения с британцами усилил москвичей.