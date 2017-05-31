Саар о русских песнях: министр не может диктовать организаторам Певческого праздника репертуар

Хельме сослался на предложение вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта (Центристская партия) разрешить исполнение русскоязычных песен на Певческом празднике. Автор вопроса попросил министра сообщить свое личное мнение и официальное мнение Министерства культуры по этой теме, передает пресс-служба Рийгикогу.

Саар сообщил, что его мнение и позиции Министерства культуры совпадают. "На мой взгляд, министр не может приказывать организаторам певческого праздника, что должно быть в репертуаре. И я этого делать не буду, как не делаю и в отношении других институтов, которые работают в сфере управления Министерства культуры, – сказал Саар. – Репертуар и художественные решения выбирают творческие люди. На Певческом празднике эти решения принимают команды, занимающиеся составлением программы и главные режиссеры-постановщики".

Министр добавил, что если они решат, что для того, чтобы рассказать какую-либо историю, им нужно сослаться на какую-то другую культуру или использовать иной язык, то они, безусловно, имеют полное право это сделать.

Саар также привел пример из недавнего прошлого. "Танцевальный праздник 2009 года назывался "Море". Среди прочего, он рассказывал о том, как эстонские мужчины путешествовали по соседним странам: по Латвии, Финляндии, России. И для того, чтобы показать, как их приняли в России, на танцевальном празднике исполнили прекрасную русскую песню "Ах, вы сени, мои сени", – пояснил Саар.

По его данным, слушателям это очень понравилось. "История была рассказана, и все остались довольны", - отметил министр.

Актвиное обсуждение этого вопроса началось после выступления Михаила Кылварта на передаче ETV "Разговор начистоту" (Suud puhtaks). Вице-мэр Таллинна предложил пригласить для участия в традиционном эстонском Певческом празднике русский творческий коллектив, чтобы он исполнил песню на родном языке.

Март Хельме выступает категорически против русских песен на Певческом празднике.