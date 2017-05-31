Минюст Эстонии хочет расширить условия назначения пожизенных тюремных сроков

Министерство юстиции направило на круг согласования намерение разработки проекта поправок к Пенитенциарному кодексу и другим законам, расширяющих возможности назначения опасным преступникам пожизненного тюремного заключения. Например, за предлагается сажать на пожизненный срок за повторное убийство, за повторное изнасилование, сексуальное преступление против ребенка или причинение тяжких травм.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, государство должно решительнее вмешиваться и защищать общество от лиц, для которых насильственное и общественно опасное поведение превратилось в устоявшийся паттерн поведения. В этой связи следовало бы сделать пожизненный срок заключения обязательным для лиц, которых как минимум во второй раз признают виновными в убийстве.

Также должна существовать возможность приговаривать к пожизненному заключению и других опасных преступников, действующих в соответствии со своими наклонностями — лиц, которые ранее совершали тяжкие преступления против личности и которых вновь признают виновными в изнасиловании, сексуальном преступлении против ребенка или причинении тяжелой травмы.

"Для обеспечения большей безопасности общества можно оказывать воздействие на представляющих крайнюю опасность преступность с помощью различных пакетов мер воздействия. Согласно намеченному изменению, особенно опасных преступников следует изолировать от общества до тех пор, пока они не перестанут представлять для общества опасность", - сказал министр юстиции.

Расширенную возможность назначения пожизненного срока уравновесит изменение порядка условно-досрочного освобождения пожизненных заключенных, отметил Рейнсалу. Если сейчас пожизненные заключенные могут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении через 30 лет после вступления приговора в силу, то в дальнейшем, согласно законопроекту, после 20 лет заключения они будут получать возможность перевода в тюрьму открытого типа, а после 25 лет заключения или одного года нахождения в тюрьме открытого типа — возможность освобождения и перехода под электронный надзор.

Рейнсалу отметил, что назначенные опасным преступникам наказания должны в большей мере учитывать конкретную личность каждого преступника, чтобы наказания были эффективными и позволяли предупреждать новые преступления. "Поэтому планируется в дальнейшем сделать обязательными досудебные доклады службы пробации о применявших насилие лицах, которые содержали бы информацию и ориентиры, с учетом которых можно было бы назначать лицу наиболее подходящее наказание. Также будет учитываться пострадавший, который получит право выразить мнение о том, как на него повлияло преступление".

"Кроме того, опасных преступников будут в дальнейшем освобождать из тюрьмы только с переводом под надзор за поведением вне зависимости от того, будут ли их освобождать в срок или досрочно. Находившееся долгое время в тюрьме лицо после освобождения нуждается в поддержке и надзоре, чтобы оно смогло вновь адаптироваться в обществе и не вернулось на преступный путь", - отметил министр.

Поскольку рецидивизм часто поощряют наркотическая и алкогольная зависимость или проблемы психики, планируется сделать обязательными досудебные доклады службы пробации о лицах с зависимостью или обвиняемых в сексуальных преступлениях, чтобы выяснить, нуждается ли обвиняемый в лечении и каком именно, чтобы в дальнейшем не совершать преступлений. Кроме того, неоднократно применявшее насилие лицо после повторного обвинительного приговора должно будет хотя бы частично реально отбывать тюремный срок.

Для того, чтобы можно было эффективнее высылать из Эстонии являющихся иностранными гражданами преступников, планируется создать возможность заключения с такими преступниками соглашения о том, что они добровольно и незамедлительно покинут страну. Планируется ликвидировать существовавший до сих пор пробел в законодательстве и ввести меры, препятствующие юридическим лицам избегать пенитенциарной ответственности посредством разделения, слияния или ликвидации.