Россия высылает пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева

Пять сотрудников посольства Молдавии в России будут высланы из страны в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Кишинева, заявляют в Министерстве иностранных дел РФ.

"31 мая советник-посланник посольства Республики Молдова в Российской Федерации Николай Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены "persona non grata", и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия", - отметили во внешнеполитическом ведомстве России.

В понедельник пятеро дипломатов посольства России в Молдавии были объявлены персона нон-грата. Им было предписано покинуть страну в течение 72 часов.

Напомним, что 26 мая Эстония решила выслать двух российских дипломатов - генерального консула РФ в Нарве Дмитрия Казенного и консула-советника Андрея Сургаева. МИД РФ пообещал ответные меры, но пока до конкретики дело не дошло.