Суд приостановил разрешение на строительство Рейди теэ в Таллинне

Как сообщил пресс-секретарь суда, суд удовлетворил ходатайство НКО "Зеленое движение Эстонии" о первичной правовой защите и приостановил действие разрешения, выданного для второго этапа строительства Рейди теэ. Оно будет приостановлено до вынесения окончательного решения судом первой инстанции.

Постановление можно обжаловать в течение 15 дней.

Защитники природы считают, что власти Таллинна не провели оценку воздействия строительства на окружающую среду. Активисты уверены, что разрешение на строительство магистрали было выдано незаконно и требуют его аннулировать, а также пересмотреть весь проект.

По планам властей Таллинна, строительство Рейди теэ должно начаться в июле и завершиться в октябре.