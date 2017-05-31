В Эстонии открывается фестиваль "Ориент"

Минобр: три русские школы Таллинна не успеют к осени отказаться от системы "60 на 40"

Ходатайства русскоязычных школ Таллинна, которые хотят вести в гимназической ступени обучение на русском языке, до сих пор не поступили в Министерство образования и науки. Это означает, что они, скорее всего, не успеют к сентябрю завершить подготовку и воспользоваться исключением.