Михаил Стальнухин: русские песни могут быть в программе Певческого праздника ({{commentsTotal}})
Что думает об участии в Певческом празднике русскоязычных коллективов с песнями на русском языке депутат-центрист Михаил Стальнухин?
Что думает об участии в Певческом празднике русскоязычных коллективов с песнями на русском языке депутат-центрист Михаил Стальнухин?
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), уступив действующей чемпионке турнира Гарбинье Мугурусе.
Ходатайства русскоязычных школ Таллинна, которые хотят вести в гимназической ступени обучение на русском языке, до сих пор не поступили в Министерство образования и науки. Это означает, что они, скорее всего, не успеют к сентябрю завершить подготовку и воспользоваться исключением.
По мнению экономического аналитика и депутата Рийгикогу от Партии реформ Марис Лаури и экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, ускорение роста экономики Эстонии в первом квартале до 4,4% превышает долгосрочный потенциал, в связи с чем есть реальный риск перегрева экономики. Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсут с этим не согласен.