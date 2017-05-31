Игорь Грязин: песни на русском языке? Почему бы и нет? ({{commentsTotal}})
Представитель Партии реформ, депутат Игорь Грязин прокомментировал идею расширения программы Певческого праздника за счет песен на русском языке.
Представитель Партии реформ, депутат Игорь Грязин прокомментировал идею расширения программы Певческого праздника за счет песен на русском языке.
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), уступив действующей чемпионке турнира Гарбинье Мугурусе.
Ходатайства русскоязычных школ Таллинна, которые хотят вести в гимназической ступени обучение на русском языке, до сих пор не поступили в Министерство образования и науки. Это означает, что они, скорее всего, не успеют к сентябрю завершить подготовку и воспользоваться исключением.
По мнению экономического аналитика и депутата Рийгикогу от Партии реформ Марис Лаури и экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, ускорение роста экономики Эстонии в первом квартале до 4,4% превышает долгосрочный потенциал, в связи с чем есть реальный риск перегрева экономики. Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсут с этим не согласен.