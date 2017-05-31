В Ида-Вирумаа пьяный водитель спровоцировал аварию с участием трех автомобилей

В среду, 31 мая, в Ида-Вирумаа на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга пьяный водитель, решивший идти на обгон, спровоцировал цепную аварию с участием трех автомобилей. Серьезных повреждений никто не получил.

Пресс-секретарь Идаской префектуры сказал новостному порталу ERR, что пьяный водитель получил легкие повреждения.

По словам пресс-секретаря, Volkswagen, ехавший со стороны Тарту, начал поворачивать влево, когда следовавший позади него Audi пошел на обгон. Ехавший ему навстречу автомобиль Ford, пытаясь избежать лобового столкновения с Audi, врезался в Volkswagen.

Водитель Ford успел достаточно быстро среагировать и столкновение было относительно легким. Audi в свою очередь столкнулся в обоими автомобилями.

Водитель Audi, решивший пойти на обгон, был пьян.

Движение на месте нарушено, его регулирует полиция.