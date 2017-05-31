Минобр: три русские школы Таллинна не успеют к осени отказаться от системы "60 на 40"

Ходатайства русскоязычных школ Таллинна, которые хотят вести в гимназической ступени обучение на русском языке, до сих пор не поступили в Министерство образования и науки. Это означает, что они, скорее всего, не успеют к сентябрю завершить подготовку и воспользоваться исключением.

"Ходатайства на сегодняшний день не поступили в министерство, поэтому мы этой темой не занимаемся. Поэтому сложно оценить, сколько времени заняла бы работа с ходатайствами, но маловероятно, что обновленные учебные программы получится использовать в школах с начала нового учебного года", - сказала в среду пресс-секретарь Минобра Елена Земскова.

Попечительские советы Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии, Линнамяэского русского лицея и Ласнамяэской гимназии заявили, что обратились к горсобранию Таллинна с предложением ходатайствовать перед правительством о разрешении на использование русского языка обучения в гимназической школьной ступени.

Школы добиваются исключения, которое позволило бы им не соблюдать требование 60-процентного обучения на эстонском языке при условии, что они гарантируют к окончанию гимназии владением эстонским языком на уровне C1 вместо требуемого ранее B2.

В то же время, ходатайства до сих пор не поступили в горсобрание. Представитель курирующего вопросы образования вице-мэра Михаила Кылварта сообщил на этой неделе, что соответствующий проект не подготовлен.

В настоящее время 60% учебной работы в гимназиях должны обязательно вестись на эстонском языке, исключение пока действует только в Нарвской школе для взрослых.