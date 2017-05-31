Юферева, Белобровцев и остальные старейшины сказали свое "нет" пункту обмена шприцев на Ситси

Старейшины всех восьми районов Таллинна в среду, 31 мая, выступили с совместным заявлением, в котором высказались против планов Института развития здоровья открыть пункт обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси в Пыхья-Таллинне.

"Попытки государственного учреждения общаться с городом в ультимативной форме совершенно неприемлемы. Мы уверены, что вопросы борьбы с наркоманией возможно успешно решить лишь в тесном сотрудничестве государства, города, местной общины и других сторон. При этом следует отдавать предпочтение целостным решениям", - говорится в заявлении, которое подписали Мария Юферева (старейшина Ласнамяэ), Вадим Белобровцев (Кристийне), Тийа-Лийз Юргенсон (Нымме), Марек Юргенсон (Хааберсти), Хелле Калда (Мустамяэ), Раймонд Кальюлайд (Пыхья-Таллинн), Тынис Мельдер (Пирита) и Таави Пукк (Кесклинн).

"Подтверждаем свою готовность сотрудничать в этих вопросах с Институтом развития здоровья и считаем необходимым привлечь к этому сотрудничеству представляющие интересы местных общин гражданские объединения, полицию и другие заинтересованные стороны. С учетом того, что категорически против плана разместить пункт обмена шприцев в доме по адресу ул. Ситси, 28 выступили как местные жители, так и местное самоуправление – в том числе представители Таллиннской мэрии и Таллиннского горсобрания, Пыхья-Таллиннская районная управа и Административный совет Пыхья-Таллинна – мы призываем Институт развития здоровья немедленно отказаться от этого плана", - отмечают руководители частей города.

"Подчеркиваем, что игнорирование позиции местного самоуправления со стороны государственного учреждения наносит существенный ущерб доверию к государству и ставит под вопрос эффективность дальнейшего сотрудничества между Институтом развития здоровья и городом в области профилактики наркомании", - резюмируют старейшины.

Они также выразили свою поддержку предложению Пыхья-Таллиннской районной управы сформировать рабочую группу, в состав которой вошли бы представители мэрии, районных управ, Института развития здоровья, местных гражданских объединений и, в случае необходимости, другие стороны, с целью поиска работающего и разумного решения проблемы оказания услуги обмена шприцев.

Институт развития здоровья: город недооценивает проблему наркомании

По словам директора Института развития здоровья Анники Веймер, дом №28 на улице Ситси в Таллинне является наиболее подходящим для пункта обмена шприцев местом, поскольку в этом районе проживают и проводят свое время наркоманы, передает BNS.

«Мы с конца прошлого года рассмотрели 12 возможных вариантов. Город не предложил ни одного адреса, - отметила Веймер. - Ситси, 28 с учетом всех обстоятельств является наиболее подходящим вариантом, поскольку в этом районе проживают и проводят свое время наркоманы".

"В противоположность к распространенному мнению открытие центра не приводит к появлению в районе новых колющихся наркоманов, - сказала Веймер. - Эти наркоманы уже есть в районе. Мы больше не рассматриваем альтернативные адреса и переходим к заключению договора".

По словам Веймер, встречи с городскими чиновниками не принесли ожидаемых и одинаково устраивавших все стороны решений.

"Совместное обращение старейшин частей города производит такое впечатление, словно город недооценивает распространенность наркомании в Таллинне", - отметила Веймер.

"Тревогу жителей можно понять, но в интересах жителей бывают необходимы непопулярные решения. В противоположность опасениям жителей новый центр стал бы шагом к решению проблемы и повысил бы уровень безопасности в районе", - подчеркнула Веймер.