Действующий в Ида-Вирумаа горноспасательный отряд празднует 70-летие

Пожар на шахте "Эстония", случившийся в 2008 году, остается последним серьезным испытанием для горноспасательного отряда, передает "Актуальная камера".

Однако за все 70 лет существования отряда роль горноспасателей была намного важнее, чем просто ликвидация последствий конкретных аварий.

"Самое важное в их деятельности, что они ежедневно занимаются профилактической работой", - говорит председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур.

Сейчас горноспасатели имеют всю необходимую технику как для тушения пожаров, так и для оказания первой медицинской помощи.

Они первыми реагируют на любое происшествие под землей или на земле. Ежедневные тренировки делают свое дело, и профессиональный уровень эстонских горноспасателей высок. Сейчас в отряде числится 28 человек.

"Человека найти несложно, но приживется он у нас - это другой вопрос. Мы всегда говорим, и это показывает опыт, что спасатель начинается после первой серьезной аварии. Если после первой аварии человек остается, значит он будет спасателем. Если он уходит, значит уходит", - поясняет командир горноспасательного отряда Андрей Поздняков.

Горноспасательный отряд является уникальным подразделением не только в Эстонии, но и в Европе. Помимо шахты "Эстония" и разреза "Нарва" горноспасатели занимаются также безопасностью шахты "Оямаа" концерна Viru Keemia Grupp.