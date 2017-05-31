Предприниматели: из-за нового налогового пакета пищевой сектор ждут серьезные сокращения

Свыше 20 эстонских организаций, включая работодателей и пищевиков, обратились с требованием к правительству внести изменения в налоговый пакет: отказаться от дополнительного акциза на упаковку, акциза на газ и акциза на подсластители в напитках. В противном случае, только в пищевом секторе работу могут потерять около 700 человек.

Предприниматели в очередной раз призвали правительство отменить так называемый налоговый пакет, прошедший первое чтение в парламенте, передает "Актуальная камера".

"Все эти налоговые поправки в итоге изменят правила игры, уменьшат доверие, с большой долей вероятности существенно снизятся и инвестиции. Замедлится экономический рост, снизится экспорт. Это значит, что в долгосрочной перспективе снизится благосостояние общества", - говорит бизнес-советник KPMG Ханно Линдпере.

Эстонская налоговая система ранее отличалась простотой и понятностью, заявили в Центральном союзе работодателей.

"Предприниматели не будут иметь чувство защищенности, потому что инвестиции делаются на 10-20 лет вперед. А если через каждый год, два мы будем видеть большие изменения, то очень рискованно будет инвестировать", - сетует руководитель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

"Простая налоговая система сама по себе не является вещью в себе, если она не приводит к улучшениям в экономике. Нынешняя налоговая система одной своей простотой не привела к улучшениям. Производительность труда за последние 10 лет в Эстонии была словно неваляшка - все время на одном месте, 55% от средней по ЕС! И не росла", - отмечает министр предпринимательства Урве Пало.

По мнению аналитика Ernst&Young Майре Густавсон, после вступления налоговых изменений в силу ряды безработных пополнят сотни человек.

"Уменьшится потребление - уменьшится производительность. Это значит, что предприятиям нужно будет меньше работников. Согласно нашему очень приблизительному анализу, только в пищевом секторе работу потеряют 690 человек", - говорит Густавсон.

"Очень сложно поверить, что 700 человек потеряют работу. Эта тактика запугивания или, вернее, тактика давления", - парирует Пало.

Министр призывает рассмотреть каждое изменение в отдельности и не забывать о том, что правительство и так уже шло на уступки. Впереди в парламенте еще два чтения налоговых поправок, и бизнесмены пообещали продолжать оказывать давление на политиков.

"Наша роль - не менять министров. Наша роль - объяснить политикам, откуда деньги берутся. Кажется не все политики это понимают. Поэтому мы и оказываем давление", - подчеркивает Тамсар.