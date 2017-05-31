На следующей неделе в Эстонию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте

С 5 по 6 июня президент Литвы Даля Грибайскайте нанесет государственный визит в Эстонию.

Об этом сообщает пресс-служба МИД ЭР, отмечая, что у высокой гостьи запланированы встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу Эйки Нестором и премьер-министром Юри Ратасом.

Во вторник, 6 июня, Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд откроют конференцию EuroDIG, посвященную теме услуг электронного правительства и госуправления .

С руководителями Эстонии президент Литвы намерена обсудить вопросы двусторонних отношений, регионального сотрудничества, предстоящее председательство Эстонии в Совете ЕС, а также Восточное партнерство, Brexit, проблемы миграции и другие актуальные темы.