rus.err.ee

Силы обороны зачислят в резерв более 2300 человек ({{commentsTotal}})

Военнослужащие.
Военнослужащие. Автор: ERR
Эстония
Эстония

На этой неделе Силы обороны зачислят в резерв более 2300 срочных служащих, приступивших к службе в июле и октябре прошлого года.

Большая их часть — более 1300 срочных служащих — служила в подразделениях 1-й пехотной бригады, где получала навыки специальности пехотинца, артиллериста, инженера и служащего противотанковых войск, сообщил главный штаб Сил обороны.

2-я пехотная бригада зачислит в резерв более 700 срочных служащих. Кроме того, на этой неделе завершают службу поступившие летом и осенью 2016 года в батальон штаба и связи, сторожевой батальон, ВМС и батальон материально-технического обеспечения командования поддержки призывники.

Поступивших на службу в июле срочных служащих готовили к специальности шоферов и командования подразделений резерва, и поступивших в октябре — к специальностям рядового состава. Перед выходом в резерв срочные служащие приняли участие в прошедших в мае трехнедельных учениях Kevadtorm.

Новые призывники поступят на срочную службу в июле, сейчас службу продолжают прибывшие в Силы обороны в январе на 11 месяцев срочные служащие.

Редактор: Виктор Сольц

срочнослужащие


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Яануса Кирикмяэ высылают из России.Яануса Кирикмяэ высылают из России.
Россия высылает генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии консульства ЭР
Линнамяэский русский лицей.Линнамяэский русский лицей.
Минобр: три русские школы Таллинна не успеют к осени отказаться от системы "60 на 40"
Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.
Юферева, Белобровцев и остальные старейшины сказали свое "нет" пункту обмена шприцев на Ситси
Улица Рейди в формате 3D.Улица Рейди в формате 3D.
Суд приостановил разрешение на строительство Рейди теэ в Таллинне
В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.
ФОТО: Эдгар Сависаар отпраздновал свой день рождения в Юлемисте сити
Анетт Контавейт признала превосходство соперницы.Анетт Контавейт признала превосходство соперницы.
Контавейт проиграла Мугурусе во втором круге Roland Garros

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), уступив действующей чемпионке турнира Гарбинье Мугурусе.

Полиция активно занимается пьяными водителями.Полиция активно занимается пьяными водителями.
В Ида-Вирумаа пьяный водитель спровоцировал аварию с участием трех автомобилей
Тынис Аллик и Марко Кильк.Тынис Аллик и Марко Кильк.
Прокурор потребовал приговорить экс-директоров PERH к условным срокам
Юри Ратас и Яак Ааб.Юри Ратас и Яак Ааб.

Новым министром госуправления станет Яак Ааб

ЭСТОНИЯ
Военнослужащие.Военнослужащие.
Силы обороны зачислят в резерв более 2300 человек

На этой неделе Силы обороны зачислят в резерв более 2300 срочных служащих, приступивших к службе в июле и октябре прошлого года.

Президент Литвы Даля Грибаускайте.Президент Литвы Даля Грибаускайте.
На следующей неделе в Эстонию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте
Полиция регулирует движение.Полиция регулирует движение.
Столкнулись грузовик и внедорожник: один человек серьезно пострадал
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Минюст Эстонии хочет расширить условия назначения пожизненных тюремных сроков
Паспорт гражданина ЭР.Паспорт гражданина ЭР.
Минюст предлагает аннулировать паспорта должников по алиментам
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Движение по улице Теллискиви в Таллинне перекрыто до полуночи из-за аварии водопровода
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В мае резко выросла заболеваемость гриппом
ИДА-ВИРУМАА
Интерактивная карта летних мероприятий в Ида-Вирумаа.Интерактивная карта летних мероприятий в Ида-Вирумаа.
Интерактивная карта: летние фестивали в Ида-Вирумаа
В лагере примут участие около 85 детей в возрасте от 6 до 14 лет.В лагере примут участие около 85 детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Власти Кохтла-Ярве отказались оплачивать участие юных футболистов в лагере "Валенсии"
Силламяэ.Силламяэ.
В Силламяэ хотят ужесточить контроль за парковками и вывозом мусора
Дни Нарвы.Дни Нарвы.
В Нарве четыре дня будут отмечать дни города
Нарвский "Транс" отобрал очки у "Левадии"
Мнение / Интервью
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эксперты: экономика растет выше своего потенциала, есть опасность перегрева

По мнению экономического аналитика и депутата Рийгикогу от Партии реформ Марис Лаури и экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, ускорение роста экономики Эстонии в первом квартале до 4,4% превышает долгосрочный потенциал, в связи с чем есть реальный риск перегрева экономики. Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсут с этим не согласен.

Юрген Лиги.Юрген Лиги.
Юрген Лиги: экономика Эстонии начала расти еще в прошлом году
Мария Юферева в прямом эфире ETV+.Мария Юферева в прямом эфире ETV+.
Юферева: жители Ласнамяэ не хотят трамвайного сообщения с центром Таллинна
Георг Кирсберг.Георг Кирсберг.
Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Prisma в Ласнамяэ расширяется.Prisma в Ласнамяэ расширяется.
К торговому центру Prisma в Ласнамяэ пристроят спортклуб и отель для животных
Доходы населения медленно, но растут.Доходы населения медленно, но растут.
Средний житель Эстонии зарабатывал в первом квартале 877 евро в месяц
Сергей Маковецкий.Сергей Маковецкий.
Сергей Маковецкий: разве тяжело сказать "Vabandage"?
ЗА РУБЕЖОМ
Министерство иностранных дел РФ.Министерство иностранных дел РФ.
Россия высылает пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева
Навальный пообещал обжаловать решение.Навальный пообещал обжаловать решение.
Российский суд обязал Навального удалить фильм про Медведева
Пьер Московиси.
Еврокомиссия предложила создать министерство финансов еврозоны
Взрыв в Кабуле 31 мая 2017 года.
При взрыве в Кабуле погиб один сотрудник Би-би-си, четверо получили ранения
Иллюстративное фото.
Житель Финляндии передал ЮНИСЕФ шесть миллионов евро
Пусковая установка THAAD в Южной Корее.
От президента Южной Кореи скрыли переброску из США дополнительных установок системы ПРО
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Китайская железнодорожная компания проявила интерес к Rail Baltic
OLAF: в 2016 году мошенники вывели из казны ЕС 630 млн евро
09:33
В первом квартале экономический рост Эстонии был самым быстрым за последние пять лет
30.05
Почта Эстонии полностью прекратит продажу газет и журналов в почтовых отделениях Обновлено
30.05
Китайский производитель солнечных панелей через Эстонию хочет выйти на рынки Европы
30.05
Торгово-промышленная палата Эстонии подала иск к государству
30.05
Премьер Латвии не видит признаков сокращения российских грузов
СПОРТ
Сергей Зенев провел в Сергей Зенев провел в
Футболист сборной Эстонии Сергей Зенев остался без клуба
Сборная Эстонии по футболу.Сборная Эстонии по футболу.
Назван состав сборной Эстонии по футболу на игры с Бельгией и Латвией
Райн Вейдеман готов помочь сборной Эстонии.
Баскетболист сборной Эстонии перенес операцию на запястье
Раквереский
Раквереский "Тарвас" подал ходатайство о банкротстве
Роман Фости.Роман Фости.
Марафонец Фости: на чемпионате мира хочу попасть в число 25 лучших
В этом чемпионате В этом чемпионате
"Инфонет", играя в большинстве, упустил победу в матче с "Нымме Калью"
На своем поле бельгийцы разгромили сборную Эстонии со счетом 8:1.На своем поле бельгийцы разгромили сборную Эстонии со счетом 8:1.
Сборная Бельгии по футболу обнародовала состав на матч с Эстонией
КУЛЬТУРА
Министр культуры Индрек Саар.Министр культуры Индрек Саар.
Саар о русских песнях: министр не может диктовать организаторам Певческого праздника репертуар
Русский театр Эстонии.Русский театр Эстонии.
В Русском театре открывается детский литературный фестиваль
Ратушная площадь в Таллинне.Ратушная площадь в Таллинне.
В программе Дней Старого города - более 400 мероприятий
Российский режиссер Андрей Звягинцев.Российский режиссер Андрей Звягинцев.
Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за "Нелюбовь"
Обновлено: 28.05
РАЗНОЕ
Видео прорыва водопровода в Киеве.Видео прорыва водопровода в Киеве.
Водный вулкан от прорвавшегося в Киеве водопровода достиг седьмого этажа
Пляж Пирита.Пляж Пирита.
С четверга в Таллинне открывается пляжный сезон
Учреждение Учреждение
Сарапуу отозвали и из совета столичных рынков
Дни Старого города.Дни Старого города.
Сегодня в Таллинне открываются Дни старого города
ТТУ и Silberauto подпишут договор о создании беспилотного автомобиля
Радио 4

Великолепная четвёрка

Летняя сетка вещания

Смотрите на ETV+
Последние новости
20:33
Силы обороны зачислят в резерв более 2300 человек
19:59
На следующей неделе в Эстонию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте
19:20
Юферева, Белобровцев и остальные старейшины сказали свое "нет" пункту обмена шприцев на Ситси
18:52
Минобр: три русские школы Таллинна не успеют к осени отказаться от системы "60 на 40"
18:49
Столкнулись грузовик и внедорожник: один человек серьезно пострадал
18:40
В Ида-Вирумаа пьяный водитель спровоцировал аварию с участием трех автомобилей
18:04
Игорь Грязин: песни на русском языке? Почему бы и нет?
18:03
Михаил Стальнухин: русские песни могут быть в программе Певческого праздника
18:00
Март Хельме: я против включения русских песен в Певческий праздник
17:57
Россия высылает генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии консульства ЭР
17:55
В Нарве открыли новую тропу здоровья
17:54
В Эстонии открывается фестиваль "Ориент"
17:53
Волость Тыстамаа Пярнуского уезда присоединят к городу Пярну
17:42
Суд приостановил разрешение на строительство Рейди теэ в Таллинне
Полезно знать
Топ читаемости
29.05
Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом
11:00
Новым министром государственного управления станет Яак Ааб
30.05
В горуправе Нарва-Йыэсуу за последние полгода лишилась работы половина сотрудников
30.05
Актуальная камера 30.05.2017 (20:00)
17:57
Россия высылает генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии консульства ЭР
29.05
К торговому центру Prisma в Ласнамяэ пристроят спортклуб и отель для животных
28.05
"Славянский венок" завершился грандиозным гала-концертом
30.05
Институт развития здоровья еще раз призвали не открывать пункт обмена шприцев на улице Ситси
08:57
В Нарве четыре дня будут отмечать дни города
30.05
Автобус между Нарвой и Нарва-Йыэсуу с 1 июня пойдет по новому графику Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 30.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
В среду дожди, +12..+17
Эстония
Одна из картин Нино Чакветадзе.
В парке Левенру пройдет выставка грузинской художницы Нино Чакветадзе
Гироскутер.
Катание на гироскутерах может привести к серьезным травмам у детей
Иллюстративная фотография.
Молодежи продавали поддельные справки для уклонения от службы в армии
Обновлено: 29.05
Конечная остановка трамвая номер 4 -
Таави Аас: в трамвайной линии до Ласнамяэ смысла нет
Обновлено: 29.05
Врачи. Иллюстративная фотография.
Больничная касса хочет изменить модель финансирования услуг врачей-специалистов
Михаил Корб оказался в центре внимания СМИ.
Эксперты "АК+" о казусе Корба: в погоне за русскими голосами центристы многое не учли
За рубежом
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05
Иллюстративная фотография.
ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег
Эркки Баховски
Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии
Скорая помощь и полиция помогают пострадавшим в теракте в Манчестере в ночь на 23 мая.
В 12:20 в эфир ETV+ вышел спецвыпуск АК о теракте в Манчестере
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве