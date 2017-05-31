Силы обороны зачислят в резерв более 2300 человек

На этой неделе Силы обороны зачислят в резерв более 2300 срочных служащих, приступивших к службе в июле и октябре прошлого года.

Большая их часть — более 1300 срочных служащих — служила в подразделениях 1-й пехотной бригады, где получала навыки специальности пехотинца, артиллериста, инженера и служащего противотанковых войск, сообщил главный штаб Сил обороны.

2-я пехотная бригада зачислит в резерв более 700 срочных служащих. Кроме того, на этой неделе завершают службу поступившие летом и осенью 2016 года в батальон штаба и связи, сторожевой батальон, ВМС и батальон материально-технического обеспечения командования поддержки призывники.

Поступивших на службу в июле срочных служащих готовили к специальности шоферов и командования подразделений резерва, и поступивших в октябре — к специальностям рядового состава. Перед выходом в резерв срочные служащие приняли участие в прошедших в мае трехнедельных учениях Kevadtorm.

Новые призывники поступят на срочную службу в июле, сейчас службу продолжают прибывшие в Силы обороны в январе на 11 месяцев срочные служащие.