ФОТО: эстонские военнослужащие вернулись из Ливана домой

Контингент эстонских военнослужащих Estcon-5, в течение полугода проходивший службу в Северном Ливане в составе финско-ирландского объединенного батальона, вернулся домой.

Торжественная церемония встречи прошла в среду вечером в военном музее в Виймси. С приветственной речью к вернувшимся военнослужащим обратился глава 1-й пехотной бригады полковник Вейко-Велло Пальм.

Ядро контингента Estcon-5 составляла пехотная группа Estpla-22. В контингент также входили штабные офицеры и унтер-офицеры.

Во вторник в Ливан отправился очередной контингент эстонских миротворцев – Estcon-6.

Главная задача пехотной группы в западном секторе UNIFIL на юге Ливана заключается в патрулировании своей зоны ответственности вблизи разделяющей Ливан и Израиль так называемой "голубой линии". Кроме того, военнослужащие должны сотрудничать с вооруженными силами Ливана, общаться с местными властями и жителями, чтобы гарантировать соблюдение соглашений и мир на юге Ливана.