Актуальная камера 31.05.2017 (20:00)

rus.err.ee
{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Тоомас Тамсар.Тоомас Тамсар.
Предприниматели: из-за нового налогового пакета пищевой сектор ждут серьезные сокращения
Линнамяэский русский лицей.Линнамяэский русский лицей.
Минобр: три русские школы Таллинна не успеют к осени отказаться от системы "60 на 40"
Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.
Юферева, Белобровцев и остальные старейшины сказали свое "нет" пункту обмена шприцев на Ситси
Яануса Кирикмяэ высылают из России.Яануса Кирикмяэ высылают из России.
Россия высылает генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии консульства ЭР
Эстонские военнослужащие вернулись из Ливана домой.Эстонские военнослужащие вернулись из Ливана домой.
ФОТО: эстонские военнослужащие вернулись из Ливана домой
В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.
ФОТО: Эдгар Сависаар отпраздновал свой день рождения в Юлемисте сити

В среду, 31 мая, бывший председатель Центристской партии, отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, отметил свой 67-й день рождения. На праздник были приглашены все желающие.

Анетт КонтавейтАнетт Контавейт
ФОТО и ВИДЕО: Контавейт проиграла Мугурусе во втором круге Roland Garros
Обновлено: 20:51 
Улица Рейди в формате 3D.Улица Рейди в формате 3D.
Суд приостановил разрешение на строительство Рейди теэ в Таллинне
Юри Ратас и Яак Ааб.Юри Ратас и Яак Ааб.
Новым министром государственного управления станет Яак Ааб
Обновлено: 21:04 
ЭСТОНИЯ
Полиция регулирует движение.Полиция регулирует движение.
Столкнулись грузовик и внедорожник: один человек серьезно пострадал
Обновлено: 21:28

На 19-м километре шоссе Таллинн-Хаапсалу столкнулись грузовой автомобиль и внедорожник. Серьезные повреждения получил один человек.

Военнослужащие.Военнослужащие.
Силы обороны зачислят в резерв более 2300 человек
Президент Литвы Даля Грибаускайте.Президент Литвы Даля Грибаускайте.
На следующей неделе в Эстонию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Минюст Эстонии хочет расширить условия назначения пожизненных тюремных сроков
Паспорт гражданина ЭР.Паспорт гражданина ЭР.
Минюст предлагает аннулировать паспорта должников по алиментам
Прокурор потребовал приговорить экс-директоров PERH к условным срокам
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Движение по улице Теллискиви в Таллинне перекрыто до полуночи из-за аварии водопровода
ИДА-ВИРУМАА
Горноспасатели.Горноспасатели.
Действующий в Ида-Вирумаа горноспасательный отряд празднует 70-летие
Полиция активно занимается пьяными водителями.Полиция активно занимается пьяными водителями.
В Ида-Вирумаа пьяный водитель спровоцировал аварию с участием трех автомобилей
Интерактивная карта летних мероприятий в Ида-Вирумаа.Интерактивная карта летних мероприятий в Ида-Вирумаа.
Интерактивная карта: летние фестивали в Ида-Вирумаа
В лагере примут участие около 85 детей в возрасте от 6 до 14 лет.В лагере примут участие около 85 детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Власти Кохтла-Ярве отказались оплачивать участие юных футболистов в лагере "Валенсии"
Силламяэ.Силламяэ.
В Силламяэ хотят ужесточить контроль за парковками и вывозом мусора
Мнение / Интервью
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эксперты: экономика растет выше своего потенциала, есть опасность перегрева

По мнению экономического аналитика и депутата Рийгикогу от Партии реформ Марис Лаури и экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, ускорение роста экономики Эстонии в первом квартале до 4,4% превышает долгосрочный потенциал, в связи с чем есть реальный риск перегрева экономики. Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсут с этим не согласен.

Юрген Лиги.Юрген Лиги.
Юрген Лиги: экономика Эстонии начала расти еще в прошлом году
Мария Юферева в прямом эфире ETV+.Мария Юферева в прямом эфире ETV+.
Юферева: жители Ласнамяэ не хотят трамвайного сообщения с центром Таллинна
Георг Кирсберг.Георг Кирсберг.
Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Prisma в Ласнамяэ расширяется.Prisma в Ласнамяэ расширяется.
К торговому центру Prisma в Ласнамяэ пристроят спортклуб и отель для животных
Доходы населения медленно, но растут.Доходы населения медленно, но растут.
Средний житель Эстонии зарабатывал в первом квартале 877 евро в месяц
Сергей Маковецкий.Сергей Маковецкий.
Сергей Маковецкий: разве тяжело сказать "Vabandage"?
ЗА РУБЕЖОМ
Министерство иностранных дел РФ.Министерство иностранных дел РФ.
Россия высылает пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева
Навальный пообещал обжаловать решение.Навальный пообещал обжаловать решение.
Российский суд обязал Навального удалить фильм про Медведева
Пьер Московиси.
Еврокомиссия предложила создать министерство финансов еврозоны
Взрыв в Кабуле 31 мая 2017 года.
При взрыве в Кабуле погиб один сотрудник Би-би-си, четверо получили ранения
Иллюстративное фото.
Житель Финляндии передал ЮНИСЕФ шесть миллионов евро
Пусковая установка THAAD в Южной Корее.
От президента Южной Кореи скрыли переброску из США дополнительных установок системы ПРО
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Китайская железнодорожная компания проявила интерес к Rail Baltic
OLAF: в 2016 году мошенники вывели из казны ЕС 630 млн евро
09:33
В первом квартале экономический рост Эстонии был самым быстрым за последние пять лет
30.05
Почта Эстонии полностью прекратит продажу газет и журналов в почтовых отделениях Обновлено
30.05
Китайский производитель солнечных панелей через Эстонию хочет выйти на рынки Европы
30.05
Торгово-промышленная палата Эстонии подала иск к государству
30.05
Премьер Латвии не видит признаков сокращения российских грузов
СПОРТ
Сергей Зенев провел в Сергей Зенев провел в
Футболист сборной Эстонии Сергей Зенев остался без клуба
Сборная Эстонии по футболу.Сборная Эстонии по футболу.
Назван состав сборной Эстонии по футболу на игры с Бельгией и Латвией
Райн Вейдеман готов помочь сборной Эстонии.
Баскетболист сборной Эстонии перенес операцию на запястье
Раквереский
Раквереский "Тарвас" подал ходатайство о банкротстве
Нарвский "Транс" отобрал очки у "Левадии"
Роман Фости.Роман Фости.
Марафонец Фости: на чемпионате мира хочу попасть в число 25 лучших
В этом чемпионате В этом чемпионате
"Инфонет", играя в большинстве, упустил победу в матче с "Нымме Калью"
КУЛЬТУРА
Министр культуры Индрек Саар.Министр культуры Индрек Саар.
Саар о русских песнях: министр не может диктовать организаторам Певческого праздника репертуар
Русский театр Эстонии.Русский театр Эстонии.
В Русском театре открывается детский литературный фестиваль
Ратушная площадь в Таллинне.Ратушная площадь в Таллинне.
В программе Дней Старого города - более 400 мероприятий
Российский режиссер Андрей Звягинцев.Российский режиссер Андрей Звягинцев.
Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за "Нелюбовь"
Обновлено: 28.05
РАЗНОЕ
Видео прорыва водопровода в Киеве.Видео прорыва водопровода в Киеве.
Водный вулкан от прорвавшегося в Киеве водопровода достиг седьмого этажа
Пляж Пирита.Пляж Пирита.
С четверга в Таллинне открывается пляжный сезон
Учреждение Учреждение
Сарапуу отозвали и из совета столичных рынков
Дни Старого города.Дни Старого города.
Сегодня в Таллинне открываются Дни старого города
ТТУ и Silberauto подпишут договор о создании беспилотного автомобиля
Радио 4

Великолепная четвёрка

Летняя сетка вещания

Смотрите на ETV+
Последние новости
21:50
В четверг дожди, воздух прогреется до +13
21:35
Действующий в Ида-Вирумаа горноспасательный отряд празднует 70-летие
21:28
Столкнулись грузовик и внедорожник: один человек серьезно пострадал Обновлено
21:04
Новым министром государственного управления станет Яак Ааб Обновлено
21:03
Актуальная камера 31.05.2017 (20:00)
20:53
Предприниматели: из-за нового налогового пакета пищевой сектор ждут серьезные сокращения
20:51
ФОТО и ВИДЕО: Контавейт проиграла Мугурусе во втором круге Roland Garros Обновлено
20:48
ФОТО: эстонские военнослужащие вернулись из Ливана домой
20:33
Силы обороны зачислят в резерв более 2300 человек
19:59
На следующей неделе в Эстонию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте
19:20
Юферева, Белобровцев и остальные старейшины сказали свое "нет" пункту обмена шприцев на Ситси
18:52
Минобр: три русские школы Таллинна не успеют к осени отказаться от системы "60 на 40"
18:40
В Ида-Вирумаа пьяный водитель спровоцировал аварию с участием трех автомобилей
18:04
Игорь Грязин: песни на русском языке? Почему бы и нет?
Полезно знать
Топ читаемости
17:57
Россия высылает генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии консульства ЭР
21:04
Новым министром государственного управления станет Яак Ааб Обновлено
29.05
Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом
15:30
ФОТО: Эдгар Сависаар отпраздновал свой день рождения в Юлемисте сити
17:42
Суд приостановил разрешение на строительство Рейди теэ в Таллинне
08:57
В Нарве четыре дня будут отмечать дни города
30.05
В горуправе Нарва-Йыэсуу за последние полгода лишилась работы половина сотрудников
29.05
К торговому центру Prisma в Ласнамяэ пристроят спортклуб и отель для животных
09:33
В первом квартале экономический рост Эстонии был самым быстрым за последние пять лет
30.05
Актуальная камера 30.05.2017 (20:00)
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 31.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
В четверг дожди, воздух прогреется до +13
Эстония
Одна из картин Нино Чакветадзе.
В парке Левенру пройдет выставка грузинской художницы Нино Чакветадзе
Гироскутер.
Катание на гироскутерах может привести к серьезным травмам у детей
Иллюстративная фотография.
Молодежи продавали поддельные справки для уклонения от службы в армии
Обновлено: 29.05
Конечная остановка трамвая номер 4 -
Таави Аас: в трамвайной линии до Ласнамяэ смысла нет
Обновлено: 29.05
Врачи. Иллюстративная фотография.
Больничная касса хочет изменить модель финансирования услуг врачей-специалистов
Михаил Корб оказался в центре внимания СМИ.
Эксперты "АК+" о казусе Корба: в погоне за русскими голосами центристы многое не учли
За рубежом
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05
Иллюстративная фотография.
ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег
Эркки Баховски
Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии
Скорая помощь и полиция помогают пострадавшим в теракте в Манчестере в ночь на 23 мая.
В 12:20 в эфир ETV+ вышел спецвыпуск АК о теракте в Манчестере
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве