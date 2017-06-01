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Лучшим баскетболистом Эстонии впервые стал Сийм-Сандер Вене ({{commentsTotal}})

Сийм-Сандер Вене.
Сийм-Сандер Вене. Автор: Фото: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт
Спорт

В Таллинне накануне вечером подвели итоги завершившегося баскетбольного сезона.

Лучшим баскетболистом страны впервые был выбран 26-летний нападающий сборной Эстонии Сийм-Сандер Вене. Минувший сезон он провел в российском "Нижнем Новгороде", в составе которого выступал как в Еврокубке ФИБА, так и в Единой лиге ВТБ, передают утренние новости ETV+.

У женщин лучшей баскетболисткой Эстонии также впервые признали 25-летнюю Майлис Покк. В минувшем сезоне она стала вице-чемпионкой чемпионкой Германии в составе клуба "Кельтерн". 

Лучшим тренером, работающим в чемпионате Эстонии, был признан наставник команды "Рапла" Айвар Куусмаа.

Редактор: Сергей Михайлов



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