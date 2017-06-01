К дополнительному бюджету Таллинна представили 18 поправок

В четверг, 1 июня, столичное городское собрание обсудит во втором чтении дополнительный бюджет Таллинна на текущий год.

Всего к документу было сделано 18 поправок, из которых 2/3 представили депутаты от оппозиции, открыто критикующие сам факт принятия дополнительного бюджета на столь ранней стадии календарного года.

С принятием дополнительного бюджета доходы города увеличатся на 17,3 миллиона евро, а расходы - примерно на 14 миллионов. Общий объем бюджета вырастет до 676 млн евро. Документ предусматривает выделение дополнительных средств в том числе на образование, общественный транспорт, ремонт и содержание дорог.

Почти 2 млн евро выделят на завершение реконструкции трамвайных путей в Копли, а 700 тысяч евро предназначены на закупку павильонов и оборудование остановок общественного транспорта.