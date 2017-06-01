Оппозиция готова передать текст вотума недоверия Сестеру уже в четверг

Текст вотума недоверия министру финансов, отечественнику Свену Сестеру может быть передан в парламентское производство уже в четверг, 1 июня.

По словам председателя фракции EKRE Мартина Хельме, заявление о выражении вотума недоверия министру подписали практически все оппозиционные депутаты и документ планируется передать правлению Рийгикогу уже сегодня утром, передают новости ETV+.

Согласно существующей практике, вопрос о доверии министру, очевидно, будет обсуждаться в этот же день.

Для того, чтобы отправить Сестера в отставку его противникам необходим 51 голос. У оппозиции на троих в Рийгикогу сейчас 45 мандатов из 101. Однако Хельме надеется, что вотум недоверия поддержат и депутаты из коалиции.

Оппозиция считает, что Свен Сестер доказал свою некомпетентность и безответственность в организации государственных финансов. При этом глава правительства Юри Ратас выразил полное доверие члену своего кабинета, поддержав все его инициативы.