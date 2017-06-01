С 1 июня вступило в должность новое правление ERR

С четверга, 1 июня, официально вступило в должность новое правление Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR).

В ближайшие пять лет организацию будет возглавлять бывший гендиректор Postimees Эрик Роозе, передают утренние новости ETV+.

Помимо него в состав правления ERR вошли экс-глава телеканала Kanal2 Урмас Ору, главный редактор радиостанции Vikerraadio Рийна Рыымус и Йоэль Сарв, который был членом и прежнего правления организации.

Предыдущий глава ERR Маргус Алликамаа покинул свой пост накануне после десяти лет работы. В интервью "Радио 4" он сказал, что доволен новым правлением.

"Новое правление укомплектовано достаточно хорошо. Там замечательные, симпатичные люди", - сказал Алликмаа, добавив, что с позитивом думает о будущем корпорации.