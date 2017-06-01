В апреле объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 10%

Промышленные предприятия Эстонии в апреле 2017 года произвели на 10% больше продукции, чем в том же месяце 2016 года, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Как сообщила в четверг, 1 июня, пресс-служба ведомства, в апреле производство выросло как в энергетике и горнодобывающей промышленности, так и в обрабатывающей промышленности.

В обрабатывающей промышленности объемы производства увеличились в апреле на 8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Более чем в 2/3 отраслей обрабатывающей промышленности в апреле показатели производства превысили объемы предыдущего года. При этом увеличение объемов вызвано в первую очередь ростом производства изделий из металла, пищевых продуктов и электротехнического оборудования. А вот в производстве электроники, текстиля и мебели был зафиксирован сапд.

На внешние рынки в апреле было продано 67% всей промышленной продукции. В годовом сравнении показатели экспорта снизились на 3%. Спрос на внутреннем рынке вырос в апреле на 5%.

По сравнению с апрелем 2016 года в апреле 2017 года было произведено на 22% больше электроэнергии и на 19% больше тепла.