Адвокат обжаловал приговор суда по делу об убийстве Таранкова

Присяжный адвокат Ааду Луберг обжаловал приговор Пярнуского уездного суда по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Яника Лусти, отметив, что на этой неделе адвокат, защищающий обвиняемого в убийстве Николая Таранкова Юрия Воробья, представил апелляцию на решение суда первой инстанции.

Как писал rus.err.ee, 29 апреля Пярнуский уездный суд признал 36-летнего Воробья виновным в преднамеренном убийстве Николая Таранкова, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием и ночным прицелом для него.

Воробей был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Государственный прокурор Вахур Вертре требовал приговорить Ворбья к 7 годам и 9 месяцам тюремного заключения.

Адвокат обвиняемого настаивал на том, что Воробей совершил преступление под воздействием угроз со стороны Таранкова и просил для своего клиента более мягкого приговора.

Согласно обвинению, 14 сентября 2016 года в ходе ссоры в деревне Саунья Ляэнеского уезда Юрий Воробей застрелил Николая Таранкова из пистолета.