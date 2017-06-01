Днем в Эстонии дождливо, +8..+13

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Синоптик Ольга Мятлик
Синоптик Ольга Мятлик
Ходатайства русскоязычных школ Таллинна, которые хотят вести в гимназической ступени обучение на русском языке, до сих пор не поступили в Министерство образования и науки. Это означает, что они, скорее всего, не успеют к сентябрю завершить подготовку и воспользоваться исключением.
На этой неделе Силы обороны зачислят в резерв более 2300 срочных служащих, приступивших к службе в июле и октябре прошлого года.
По мнению экономического аналитика и депутата Рийгикогу от Партии реформ Марис Лаури и экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, ускорение роста экономики Эстонии в первом квартале до 4,4% превышает долгосрочный потенциал, в связи с чем есть реальный риск перегрева экономики. Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсут с этим не согласен.