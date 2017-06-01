Силы обороны отправляют в резерв свыше 2300 срочников

На этой неделе Силы обороны зачислят в резерв более 2300 срочных служащих, приступивших к службе в июле и октябре прошлого года.

Большая их часть служила в подразделениях 1-й пехотной бригады, где получала навыки специальности пехотинца, артиллериста, инженера и служащего противотанковых войск, передает в четверг, 1 июня, служба новостей "Радио 4".

Поступивших на службу в июле срочных служащих готовили к специальности шоферов и команиров подразделений резерва, а поступивших в октябре - к специальностям рядового состава.

Новые призывники поступят на срочную службу в июле, сейчас службу продолжают прибывшие в Силы обороны в январе на 11 месяцев срочные служащие.