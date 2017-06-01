Минобороны РФ: Ту-154 разбился под Сочи из-за ошибки командира самолета

Причиной крушения Ту-154 министерства обороны России, который разбился в декабре 2016 года под Сочи, направляясь в Сирию, могла стать ошибка командира самолета из-за нарушения пространственной ориентировки. Об этом говорят результаты расследования, проведенного военным ведомством.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки - ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям", - говорится в сообщении министерства обороны РФ, которое в четверг, 1 июня, приводит Би-би-си.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе 65 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Артисты направлялись выступать на российской военной базе Хмеймим в Сирии. Все находившиеся на борту погибли.

Минобороны в своем заявлении по итогам расследования опровергает ранее звучавшие версии о возможных причинах падения самолета в Черное море сразу после взлета с сочинского аэродрома, где Ту-154 совершил промежуточную посадку.

"Не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов", - подчеркивается в заявлении.

Проводившая расследование комиссия также не обнаружила нарушений центровки самолета или распределения в нем пассажиров.