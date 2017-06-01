Подземный бассейн-отстойник шахты "Эстония" дает более чистую шахтную воду

Лабораторные анализы воды, выкачиваемой из созданного в прошлом году под землей в шахте "Эстония" бассейна-отстойника, показывают, что вода в подземном отстойнике чище, чем в наземных бассейнах. Подобные результаты сняли с шахтеров необходимость строить наземные бассейны-отстойники на территории лесовили полей.

"Исходя из химического состава, шахтная вода скорее является сульфатной минеральной водой, чем источником прямой опасности для окружающей среды", – подтверждает геолог и проректор Тартуского университета Эрик Пуура, под руководством которого в предыдущие годы изучалась шахтная вода из предприятий Эстонии, добывающих сланец.

Шахтная вода – это вода, откачиваемая из шахты для поддержания шахты сухой, что позволяет производить добычу. Шахтная вода после откачивания из-под земли сначала направляется в бассейны-отстойники, а после очистки в бассейнах – обратно в природу. По данным Эстонского геологического центра, источником шахтной воды являются в основном осадки, они составляют в карьерах 80% и в шахтах – около 50% шахтной воды.

Подземный бассейн-отстойник и насосная станция начали работу в прошлом году. Всего у шахты "Эстония" имеется пять наземных бассейнов-отстойников и один подземный бассейн-отстойник.

Площадь подземного бассейна-отстойника два квадратных километров и максимальный объем – 1,1 миллиона кубометров, это почти в два раза превышает размеры самого большого наземного бассейна-отстойника.