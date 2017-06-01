В День защиты детей силламяэским первоклассникам показали мэрию

В четверг, 1 июня, в международный День защиты детей ученики первого класса школы Каннука посетили горуправу Силламяэ.

Как сообщает горуправа, юных гостей встретили председатель городского собрания Елена Коршунова и городской секретарь Андрей Ионов. Они показали детям здание мэрии и, рассказали о том, как в нем проходит работа.

Международный День защиты детей отмечают сегодня рядом мероприятий по всей Эстонии.

В Таллинне пройдет детско-юношеский праздник цветов, в ходе которого на разделительной полосе улицы Лаагна школьники украсят 38 клумб. С 10 до 14 часов улица будет закрыта для движения транспорта, за исключением общественного.

В 12 часов в розовом дворце Кадриорга награды за помощь юным жителям страны будут вручать президент Керсти Кальюлайд, канцлер права Юлле Мадизе и министра социальной защиты Кайа Ива.

На Липовой ямке в Нарве в 16 часов начнется праздник для малышей, подростков и их родителей. Гостей ждут концертная программа, увлекательные спортивные соревнования, веселые конкурсы, яркие выступления, мастер-классы и сладкие подарки.