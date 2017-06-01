В воскресенье в Эстонии отметят День флага

В воскресенье, 4 июня, будет отмечаться 133-я годовщина эстонского флага. В этот день будет открыта для посещений башня "Длинный Герман".

Правление Рийгикогу и Общество эстонского флага приглашают всех желающих на торжественную церемонию поднятия флага, которая начнется в 7:00 утром в воскресенье, у подножия башни "Длинный Герман" в Губернаторском саду, передает пресс-служба парламента

При музыкальном сопровождении гимна Эстонской Республики флаг на башне поднимут представители Стокгольмской эстонской школы, Гимназии Якоба Вестхольма и Таллиннской общей гимназии.

Перед собравшимися выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. Пожелания с днем рождения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма.

В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из членов Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов и академических организаций, а также из групп защитников флага разных обществ, объединений и школ.

Выступят оркестр Оборонительных войск и хоры Эстонского общества Женского хорового пения. На выступлении хоров прозвучат "Hoia, Jumal, Eestit" (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и "Eesti Lipp" (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа).

С 11:00 до 15:00 всем желающим для посещения будет открыта башня "Длинный Герман".

День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый сине-черно-белый флаг был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в церкви Отепя.